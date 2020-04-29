В Москве подготовят временные госпитали на 10 тысяч коек
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- РИА Новости
«В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развёртыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек», — цитирует Собянина оперативный штаб по коронавирусу.
Мэр Москвы уточнил, что их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии COVID-19.
«Перечень конкретных объектов будет уточнён после окончательной проработки», — добавил он.
Ранее стало известно, что ещё 480 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве, общее число вылечившихся возросло до 4610.