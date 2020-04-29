В Москве подготовят временные госпитали на 10 тысяч коек

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице подготовят временные госпитали на 10 тыс. коек.

«В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развёртыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек», — цитирует Собянина оперативный штаб по коронавирусу.

Мэр Москвы уточнил, что их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии COVID-19.

«Перечень конкретных объектов будет уточнён после окончательной проработки», — добавил он.

Ранее стало известно, что ещё 480 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве, общее число вылечившихся возросло до 4610.