В Москве подготовят временные госпитали на 10 тысяч коек

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице подготовят временные госпитали на 10 тыс. коек.
В Москве подготовят временные госпитали на 10 тысяч коек
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развёртыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек», — цитирует Собянина оперативный штаб по коронавирусу.

Мэр Москвы уточнил, что их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии COVID-19.

«Перечень конкретных объектов будет уточнён после окончательной проработки», — добавил он.

Ранее стало известно, что ещё 480 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве, общее число вылечившихся возросло до 4610.

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