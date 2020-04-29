Психолог дала рекомендации по выходу из самоизоляции

Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова рассказала, как подготовиться к будущему выходу из самоизоляции.

По её мнению, готовиться к выходу из самоизоляции следует заранее, чтобы избежать возможных стрессов.

Специалист подчеркнула, что не стоит относиться к будущему выходу на работу как к возвращению из отпуска.

«Нельзя забывать, что самоизоляция и условия карантина — это, конечно, стресс, многое в нашей жизни усложнилось, появились новые заботы и тревоги. Тем не менее мы легко путаем это время с режимом отдыха, который у нас включается совершенно естественным образом», — пояснила Ольга Тиунова в беседе с радио Sputnik.

Она рекомендовала уже сейчас составлять списки дел на день, неделю и месяц, заранее расписать рабочие задачи и задуматься о своих мечтах.

Кроме того, необходимо скорректировать режим дня, время сна и бодрствования, а также не ругать себя за упущенные во время карантина возможности.

Ранее заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова в беседе с газетой «Известия» рассказала о главных источниках стресса в условиях пандемии.