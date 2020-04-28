В Госдуме прокомментировали введение Дня работника скорой помощи в России

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала введение Дня работника скорой помощи в России.
В Госдуме прокомментировали введение Дня работника скорой помощи в России
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Врач — особая профессия, особая специальность. Врач продолжает трудиться, потому что спасение человеческих жизней в принципе не может быть по графику с учётом нерабочих и праздничных дней», — отметила она в беседе с Inforeactor.

По словам Бессараб, врачи спасают жизни каждый день и помнить об их заслугах тоже необходимо ежедневно.

«Нужно уважать труд врачей, ценить его, помогать им и ни в коем случае не мешать на дорогах», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в России установят 28 апреля новый профессиональный праздник — День работника скорой помощи.

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