В Госдуме прокомментировали введение Дня работника скорой помощи в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала введение Дня работника скорой помощи в России.

«Врач — особая профессия, особая специальность. Врач продолжает трудиться, потому что спасение человеческих жизней в принципе не может быть по графику с учётом нерабочих и праздничных дней», — отметила она в беседе с Inforeactor.

По словам Бессараб, врачи спасают жизни каждый день и помнить об их заслугах тоже необходимо ежедневно.

«Нужно уважать труд врачей, ценить его, помогать им и ни в коем случае не мешать на дорогах», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в России установят 28 апреля новый профессиональный праздник — День работника скорой помощи.