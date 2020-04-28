В Госдуме прокомментировали введение Дня работника скорой помощи в России
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
«Врач — особая профессия, особая специальность. Врач продолжает трудиться, потому что спасение человеческих жизней в принципе не может быть по графику с учётом нерабочих и праздничных дней», — отметила она в беседе с Inforeactor.
По словам Бессараб, врачи спасают жизни каждый день и помнить об их заслугах тоже необходимо ежедневно.
«Нужно уважать труд врачей, ценить его, помогать им и ни в коем случае не мешать на дорогах», — добавила она.
Ранее сообщалось, что в России установят 28 апреля новый профессиональный праздник — День работника скорой помощи.