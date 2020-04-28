В Электрогорской городской больнице Подмосковья появится инфекционный центр

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В Электрогорской городской больнице Московской области появится инфекционный центр.
В Электрогорской городской больнице Подмосковья появится инфекционный центр
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

В настоящее время идут работы по перепрофилированию стационара. Там разместят 100 койко-мест с кислородом для больных COVID-19.

«Проводится временное переоснащение помещений двухэтажного корпуса под размещение инфекционной больницы», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

По его словам, завершить работы должны 11 мая.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Краснодарском крае рассказали о ходе закупки аппаратов ИВЛ.

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