В Электрогорской городской больнице Подмосковья появится инфекционный центр

В Электрогорской городской больнице Московской области появится инфекционный центр.

Об этом сообщает mosaica.ru.

В настоящее время идут работы по перепрофилированию стационара. Там разместят 100 койко-мест с кислородом для больных COVID-19.

«Проводится временное переоснащение помещений двухэтажного корпуса под размещение инфекционной больницы», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

По его словам, завершить работы должны 11 мая.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Краснодарском крае рассказали о ходе закупки аппаратов ИВЛ.