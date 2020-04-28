В Подмосковье рассказали о помощи школьникам в подготовке к экзаменам

В Московской области рассказали о помощи школьникам в подготовке к экзаменам.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

Для старшеклассников организовано дистанционное обучение. Программа разработана совместно с Министерством просвещения России. Уроки доступны на портале «Смотри ОГЭ».

К обучению уже подключились более трёх тысяч учащихся 10-х классов из 110 школ.

Как рассказала Каклюгина, уроки для трансляций сделали 144 преподавателя.

«Трансляция идёт из девяти школ — пунктов проведения ЕГЭ в городских округах: Дмитров, Коломенский, Красногорск, Мытищи, Одинцово, Подольск, Раменский, Химки, Электросталь», — заявила министр.

По её словам, портал впервые становится образовательной площадкой для школьников и для детей это прекрасная возможность дистанционно изучать и закреплять учебный материал.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.