Учебный год в Новгородской области завершится 22 мая

Учебный год в Новгородской области будет завершён 22 мая.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное правительство.

Выпускникам школ итоговые оценки поставят по результатам трёх четвертей, кроме экзаменационных предметов.

Учащихся 1—8-х классов, а также 10-х классов аттестуют по итогам четырёх четвертей.

ОГЭ организуют только по русскому языку и математике. ЕГЭ пройдёт в обычном режиме.

Также стало известно, что в Самарской области многодетным семьям выдают ноутбуки, чтобы учащиеся могли заниматься дистанционно. Об этом сообщает ОТР.

Компьютеры предназначены для семей, где воспитывают четырёх и более школьников. Таких в регионе более 150.

После снятия режима самоизоляции устройства нужно будет вернуть.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области помогут школьникам без гаджетов для обучения.