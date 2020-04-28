Учебный год в Новгородской области завершится 22 мая

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Учебный год в Новгородской области будет завершён 22 мая.
Учебный год в Новгородской области завершится 22 мая
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное правительство.

Выпускникам школ итоговые оценки поставят по результатам трёх четвертей, кроме экзаменационных предметов.

Учащихся 1—8-х классов, а также 10-х классов аттестуют по итогам четырёх четвертей.

ОГЭ организуют только по русскому языку и математике. ЕГЭ пройдёт в обычном режиме.

Также стало известно, что в Самарской области многодетным семьям выдают ноутбуки, чтобы учащиеся могли заниматься дистанционно. Об этом сообщает ОТР.

Компьютеры предназначены для семей, где воспитывают четырёх и более школьников. Таких в регионе более 150.

После снятия режима самоизоляции устройства нужно будет вернуть.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области помогут школьникам без гаджетов для обучения.

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