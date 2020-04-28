Учебный год в Новгородской области завершится 22 мая
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное правительство.
Выпускникам школ итоговые оценки поставят по результатам трёх четвертей, кроме экзаменационных предметов.
Учащихся 1—8-х классов, а также 10-х классов аттестуют по итогам четырёх четвертей.
ОГЭ организуют только по русскому языку и математике. ЕГЭ пройдёт в обычном режиме.
Также стало известно, что в Самарской области многодетным семьям выдают ноутбуки, чтобы учащиеся могли заниматься дистанционно. Об этом сообщает ОТР.
Компьютеры предназначены для семей, где воспитывают четырёх и более школьников. Таких в регионе более 150.
После снятия режима самоизоляции устройства нужно будет вернуть.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области помогут школьникам без гаджетов для обучения.