В Вологодской области помогут школьникам без гаджетов для обучения

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В Вологодской области стартовал проект #помогиучитьсядома.
В Вологодской области помогут школьникам без гаджетов для обучения
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального заксобрания.

В школах составили списки тех, у кого нет подходящей техники для дистанционного обучения. В перечень вошли малообеспеченные и многодетные семьи — более 4,5 тыс.

Прежде всего гаджеты предлагают отдавать учащимся с 9-го по 11-й класс, поскольку им нужно готовиться к экзаменам. Техника будет числиться на балансе школы.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.

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