Путин подписал указ о новых нерабочих днях
- РИА Новости
Там отметили, что президент подписал указ о продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19.
«Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
Указ не распространяется на аптеки, медучреждения, продуктовые магазины, неотложные строительные работы.
Ранее Путин, выступая на совещании по ситуации с коронавирусом, заявил, что 6—8 мая в стране будут нерабочими днями.
Таким образом, отметил глава государства, период нерабочих дней продлится до 11 мая.
Президент также поручил подготовить рекомендации о поэтапном выходе из режима ограничений по коронавирусу.