Путин подписал указ о новых нерабочих днях

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.

Там отметили, что президент подписал указ о продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19.

«Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

Указ не распространяется на аптеки, медучреждения, продуктовые магазины, неотложные строительные работы.

Ранее Путин, выступая на совещании по ситуации с коронавирусом, заявил, что 6—8 мая в стране будут нерабочими днями.

Таким образом, отметил глава государства, период нерабочих дней продлится до 11 мая.

Президент также поручил подготовить рекомендации о поэтапном выходе из режима ограничений по коронавирусу.