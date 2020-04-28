В Совфеде прокомментировали продление нерабочих дней

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил продление нерабочих дней до 11 мая.

«Режим должен строго соблюдаться. Статистика пока плавающая. Президент чётко дал понять, что пик не пройден, надо быть готовыми к разным вариантам. Режим повышенной готовности не снижается. Необходимо по полной работать в части отражения атаки коронавируса», — сказал сенатор.

Рязанский также предположил, что смягчения карантинных мер «можно будет ожидать к концу мая».

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса, заявил, что 6—8 мая в стране будут нерабочими.

Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая.