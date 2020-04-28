В Томской области ужесточили меры по режиму самоизоляции

В Томской области внесли изменения в режим самоизоляции. Теперь все прибывающие из-за границы будут помещаться в обсерваторы.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональную администрацию.

Такое решение принял областной оперативный штаб. Новая мера затронет всех жителей региона, которые приезжают из-за рубежа. В обсерваторах они должны провести по 14 дней. Домашний режим самоизоляции для них не предусмотрен.

Кроме того, введена обязательная самоизоляция на две недели для всех, кто прибывает на работу в вахтовые посёлки предприятий нефтегазовой отрасли.

Ранее сообщалось, что в Томской области ввели ограничения на въезд и выезд.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Краснодарском крае рассказали о ходе закупки аппаратов ИВЛ.