В Томской области ужесточили меры по режиму самоизоляции

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В Томской области внесли изменения в режим самоизоляции. Теперь все прибывающие из-за границы будут помещаться в обсерваторы.
В Томской области ужесточили меры по режиму самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональную администрацию.

Такое решение принял областной оперативный штаб. Новая мера затронет всех жителей региона, которые приезжают из-за рубежа. В обсерваторах они должны провести по 14 дней. Домашний режим самоизоляции для них не предусмотрен.

Кроме того, введена обязательная самоизоляция на две недели для всех, кто прибывает на работу в вахтовые посёлки предприятий нефтегазовой отрасли.

Ранее сообщалось, что в Томской области ввели ограничения на въезд и выезд.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Краснодарском крае рассказали о ходе закупки аппаратов ИВЛ.

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