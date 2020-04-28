В Крым доставили мини-лабораторию, выявляющую COVID-19 за 30 минут
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Татарстан по моей просьбе поставил в Крым портативную мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19. Она предназначена для быстрого выявления коронавируса», — цитирует главу республики его пресс-служба.
Оборудование передадут в Республиканскую детскую клиническую больницу.
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