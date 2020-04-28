В Крым доставили мини-лабораторию, выявляющую COVID-19 за 30 минут

В Симферополь доставили мини-лабораторию, выявляющую COVID-19 за 30 минут, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Татарстан по моей просьбе поставил в Крым портативную мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19. Она предназначена для быстрого выявления коронавируса», — цитирует главу республики его пресс-служба.

Оборудование передадут в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Краснодарском крае рассказали о ходе закупки аппаратов ИВЛ.