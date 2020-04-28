В инфекционных больницах Волгоградской области планируют подготовить ещё 2000 коек

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о подготовке дополнительных койко-мест для больных с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщают Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Как заявил глава региона, в мае завершат подготовку 2 тыс. коек в инфекционных госпиталях. Ещё более 2 тыс. уже обустроены.

Анализы на коронавирус проводят в шести лабораториях. Обучение прошли свыше 17 тыс. медработников.

Также стало известно, что подстанциям скорой помощи в Московской области передали 16 новых реанимобилей с медицинским оборудованием. В каждом есть аппараты искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятор, электрокардиограф и пульсоксиметр, передаёт телеканал «360».

Всего регион получит 23 такие машины. Первую поставку принял у министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова губернатор региона Андрей Воробьёв.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подготовили ещё одно отделение для пациентов с коронавирусом.