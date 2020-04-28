Число выздоровевших от COVID-19 в Самарской области достигло 33
- РИА Новости
«За всё время от новой коронавирусной инфекции в Самарской области вылечились 33 человека», — цитирует РИА Новости пресс-службу правительства региона.
Отмечается, что за прошедшие сутки в области выздоровели семь человек, среди которых трое детей.
Также сообщается, что у новых выздоровевших болезнь протекала в лёгкой форме.
10 апреля в Самаре оштрафовали молодого человека, который нарушил режим обязательной 14-дневной самоизоляции.