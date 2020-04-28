Сахалинская область примет участие в международной акции «Сад памяти»

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Жители Сахалинской области могут принять участие в международной акции «Сад памяти» дистанционно.
Сахалинская область примет участие в международной акции «Сад памяти»
  • © садпамяти2020.рф

Об этом сообщает astv.ru.

«Тем, кто проживает в частном доме или находится на даче, мы предлагаем у себя на участке посадить дерево в честь своего героя Победы», — заявили в пресс-службе регионального Министерства экологии.

Место посадки можно занести на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф, а фотографии с рассказом о герое разместить в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

Акция проходит до 22 июня.

Ранее Newinform сообщал, что в понедельник, 27 апреля, в Башкирии стартовала акция «Вальс Победы».

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