Сахалинская область примет участие в международной акции «Сад памяти»
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Об этом сообщает astv.ru.
«Тем, кто проживает в частном доме или находится на даче, мы предлагаем у себя на участке посадить дерево в честь своего героя Победы», — заявили в пресс-службе регионального Министерства экологии.
Место посадки можно занести на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф, а фотографии с рассказом о герое разместить в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.
Акция проходит до 22 июня.
Ранее Newinform сообщал, что в понедельник, 27 апреля, в Башкирии стартовала акция «Вальс Победы».