Вирусолог оценил влияние жары на коронавирус

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн оценил влияние жары на коронавирус.

«Аномально тёплое лето действительно может оказать положительное влияние на распространение эпидемии — вирус, не успевший проникнуть в человека, а осевший на поверхности, будет быстрее умирать», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, когда вирус попадает в организм, то внешние температуры значения уже не имеют, всё зависит от иммунитета человека.

Альтштейн выразил надежду, что в эпидемиологическом плане лето окажется крайне благоприятным.

«Наиболее вероятным сейчас видится сценарий того, что он приобретёт более благоприятную, мягкую форму, станет ослабленным. К тому же скоро у людей поднимется иммунитет, что тоже сыграет против новой болезни. Тем не менее лето пройдёт, а осенью стоит ждать второй волны заболеваемости», — добавил эксперт.

По его мнению, вторая волна COVID-19 может быть легче.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.