Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса

Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.

Соответствующее письмо в адрес мэра направил заместитель генпрокурора России Игорь Ткачёв.

«Учитывая, что непринятие администрацией муниципального образования мер по усилению контроля на данном направлении может повлечь за собой нарушение трудовых прав медицинских работников и прав граждан на охрану здоровья... Игорь Ткачёв направил Александру Высокинскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что материалы по заражению коронавирусной инфекцией в Центральной городской клинической больнице №1 в Екатеринбурге переданы для проверки в прокуратуру и Следственный комитет.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.