В МВД разъяснили ситуацию со сроком действия паспортов

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Владельцы паспортов с окончанием срока действия в период эпидемии коронавируса не испытают проблем с обслуживанием в банках. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В МВД разъяснили ситуацию со сроком действия паспортов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«МВД России информирует: указом президента России от 18 апреля 2020 года №275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» признаны действительными паспорта, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», — сказала Волк.

По её словам, ведомство провело необходимые технические мероприятия по изменению сроков действия паспортов.

В начале апреля стало известно, что полиция временно не будет привлекать к ответственности граждан, срок действия паспортов или водительских удостоверений которых истёк. 

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