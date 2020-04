Профсоюзы рассказали о праздновании Первомая в условиях эпидемии коронавируса

Лидеры крупнейших профсоюзных объединений — Конфедерации труда России (КТР) и Федерации независимых профсоюзов России — в интервью специальному корреспонденту RT Борису Клину рассказали о планах на 1 мая — День международной солидарности трудящихся. В условиях эпидемии коронавируса все мероприятия проведут онлайн.

Впервые за 125 лет с момента возникновения Дня международной солидарности трудящихся профсоюзы не имеют возможности вывести людей на улицы мировых столиц, сказал глава Конфедерации труда России, член Совета по правам человека Борис Кравченко.

«Поэтому профсоюзные центры Европы, Азии, Африки и Америки приняли решение провести в формате онлайн марафон и первомайский концерт международной трудовой солидарности», — добавил он.

Наряду с зарубежными профсоюзными центрами КТР выступила инициатором и участником первомайского интернет-марафона.

Марафон будет длиться 12 часов, зрители услышат приветствия 300 профсоюзных национальных организаций. Эта глобальная акция поддержана Международной конфедерацией профсоюзов, объединяющей 270 млн человек в 250 странах мира, рассказал Кравченко. Мероприятие пройдёт на английском языке.

В рамках этой акции прозвучит и актуальный лозунг КТР: «От самоизоляции — к самоорганизации».

«В условиях карантинных мер профсоюзы ограничены в возможностях общения с трудящимися и в проведении коллективных действий, но мы рассчитываем на взлёт профсоюзного движения после пандемии», — пояснил Кравченко смысл лозунга.

Сославшись на расчёты Международной организации труда, он заявил, что наибольший удар пандемия нанесёт по трудовой сфере. В мире будут потеряны около 200 млн рабочих мест, предполагает профсоюзный лидер.

«Это значит, что люди будут нуждаться в защите трудовых прав, и профсоюзы готовы их поддержать», — заявил глава КТР.

Трансляция международного профсоюзного марафона будет доступна 1 мая с 10:00 мск.

Ожидается, что в нём примут участие профсоюзный деятель и экс-президент Бразилии Лула да Силва, французский экономист, исследователь вопросов равенства доходов Тома Пикетти и британский кинорежиссёр, классик остросоциальных фильмов Кен Лоуч.

С 12:00 мск на сайте КТР (www.ktr.su) будет доступна трансляция концерта.

Он организован 30 профсоюзными объединениями. Среди них Всеобщая конфедерация труда Франции (CGT), Британский конгресс тред-юнионов (TUC), Конфедерация прогрессивных профсоюзов Турции (DISK), Единый профцентр трудящихся Бразилии (CUT), Всеобщая конфедерация труда Аргентины, КТР России.

На этом концерте активисты КТР исполнят русскоязычную версию песни There is Power in a Union (в русском переводе — «Наша сила в профсоюзе»). Текст песни был написан американским рабочим активистом и поэтом Джо Хиллом в 1913 году, пояснил Кравченко.