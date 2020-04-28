Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Призываю направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам в тех случаях, когда это сейчас требуется, и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. 

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