Кардиолог назвал вероятные последствия пандемии коронавируса

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Директор клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета врач-кардиолог Юрий Беленков оценил вероятные последствия пандемии касательно здоровья россиян.
Кардиолог назвал вероятные последствия пандемии коронавируса
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

По его мнению, коронавирус не только оказывает прямое негативное воздействие на здоровье, но и будет иметь отложенный эффект.

В беседе с радио Sputnik Юрий Беленков предупредил, что из-за стрессов, связанных с пандемией, может вырасти статистика сердечно-сосудистых заболеваний.

«Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличится. Это не открытие, мы это уже наблюдали начиная с 1991 года и распада Советского Союза. Через полгода после этого резко увеличилась смертность. Потом шли дефолты, потом шли кризисы, и каждая из этих социальных пертурбаций приводила к повышению смертности за счёт социальной нестабильности», — пояснил кардиолог.

Он добавил, что следует также учитывать вынужденное снижение двигательной активности, несбалансированное питание и нагрузку на нервную систему из-за недостатка общения, которые могут привести к всплеску гипертонических кризов и случаев ишемической болезни сердца.

Ранее доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.

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