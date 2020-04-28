В Приамурье завели дело на сбежавшего из больницы пациента с коронавирусом

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Уголовное дело было возбуждено в отношении пациента с коронавирусом в Амурской области, который сбежал из больницы.
В Приамурье завели дело на сбежавшего из больницы пациента с коронавирусом
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«26 апреля пациент с диагностированным коронавирусом самовольно покинул Амурскую инфекционную больницу», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что пациент покинул больницу через окно и через полчаса был пойман полицейскими.

«В отношении указанного гражданина следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — указано в тексте.

В марте в Московской области на территории Домодедовской больницы усилили охранно-пропускной режим в связи с побегом пациента, у которого были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

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