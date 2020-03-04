В Домодедове в больнице усилили охрану из-за побега пациента

В Московской области на территории Домодедовской больницы усилили охранно-пропускной режим в связи с побегом пациента, у которого были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщила пресс-служба областного Минздрава, в ночь с 3 на 4 марта в эту больницу был доставлен пассажир, который прилетел из Италии с признаками ангины.

После госпитализации в инфекционное отделение пациента осмотрели врачи и взяли анализы, в том числе на коронавирус, материалы были направлены в лаборатории.

«Этой же ночью пациент самовольно покинул больницу. В кратчайшие сроки он возвращён обратно. В данный момент на территории больницы усилен охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии», — цитирует РИА Новости ведомство.

Отмечается, что пациент объяснил свой поступок необходимостью взять из дома одежду.

Ранее число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии достигло 79.