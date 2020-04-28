Суды Москвы в мае продолжат рассмотрение дел против оппозиции за незаконные протесты

Суды Москвы в середине мая, как стало известно RT, рассмотрят три дела по искам правоохранителей к Алексею Навальному, Любови Соболь, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Олегу Степанову, Георгию Албурову, Александру Соловьёву и Илье Яшину. Речь идёт о возмещении ущерба на общую сумму в 12,8 млн рублей, причинённого в результате несанкционированных митингов летом 2019 года.

Информация о датах рассмотрения исков размещена на официальном сайте Мосгорсуда.

Так, 12 мая Черёмушинский районный суд продолжит принимать апелляционные жалобы на вынесенное им 15 января 2020 года решение по иску прокуратуры Москвы о взыскании 2,3 млн рублей. В такую сумму надзорный орган оценил ущерб, причинённый ответчиками Росгвардии в результате организованных ими несанкционированных митингов в столице 27 июля и 3 августа 2019 года.

Представители оппозиции начали процедуру обжалования этого решения. Ранее Черёмушкинский суд уже принял апелляционные жалобы Соловьёва, Милова, Албурова и Яшина.

18 мая в Симоновском районном суде продолжится рассмотрение одного из исков ГУ МВД по Москве к этим же лицам как организаторам прошлогодних несогласованных акций протеста из-за выборов в Мосгордуму. В частности, за митинг 27 июля 2019 года, ведомство требует у Навального и его соратников компенсировать убытки в размере 4,2 млн рублей, понесённые из-за вынужденного усиления мер безопасности.

На 20 мая в том же суде назначено рассмотрение второго иска ГУ МВД, в котором речь идёт об обеспечении безопасности незаконного митинга, состоявшегося 3 августа 2019 года. Тогда МВД на эти цели потратило 6,3 млн руб. Ответчиками по этому иску выступают только Албуров и Соболь.

Представители оппозиции в обоих случаях оспаривают требования столичной полиции.

На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании. По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать в общей сложности несколько миллионов рублей.