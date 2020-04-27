Воробьёв: в Подмосковье продолжают набирать персонал в скорую

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе продолжают набирать персонал скорой помощи, что, по его словам, в настоящее время является непростым делом.

«Мы продолжаем набирать персонал в скорую. Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей», — сказал он в обращении, опубликованном в его Instagram.

По его словам, 23 человека из «Мострансавто» уже «сели на скорые».

«Спасибо им, они настоящие мужики. Это опасная работа, вызывает искреннее уважение, что они осознанно берут на себя такой риск», — добавил губернатор.

Он рассказал, что раньше за смену скорая помощь проезжала 150 км, а теперь — около 600 км. По словам Воробьёва, увеличилось число госпитализаций.

«Пациента принимают 30—40 минут… Часто приходится ждать. Прошу, пожалуйста, отнестись с пониманием каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти», — заявил он.

Воробьёв также заявил, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники.

24 апреля губернатор Московской области призвал врачей к мобилизации и максимальной вовлечённости в борьбу с коронавирусом.