В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT поддержал необходимость продления в Московской области режима самоизоляции и пропускного режима, в том числе на майские праздники.
В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье
  • РИА Новости

Как отметил парламентарий, сохранение ограничений и режима самоизоляции — единственное, что позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа инфицирований.

«Другого метода не существует. К сожалению, у нас пока нет позитивной динамики. Само собой, люди устали, в изолированных условиях находиться уже очень тяжело. Но нужно выдержать ещё немного, чтобы в конечном итоге мы могли иметь гарантии того, что динамика будет снижаться», — сказал он.

По словам депутата, лучше и безопаснее провести праздники в изоляции.

«Необходимо помогать врачам своим ответственным поведением. Конечно, это звучит банально, но за этой банальностью кроется глубокая сущность эпидемии. Нет других путей снижения уровня инфицирования. У меня нет сомнений в том, что данное решение абсолютно верное и экспертное», — заключил Говорин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники.

По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе по-прежнему сложная: каждый день выявляются «сотни новых случаев», а общее число заболевших достигло 10 тыс.

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