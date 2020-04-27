Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда

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Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя Труда доктору Леониду Рошалю. Соответствующий указ размещён на интернет-портале правовой информации.
Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации… Рошалю Леониду Михайловичу — президенту государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии», — говорится в документе.

В список также попали и были удостоены звания директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых, тренер «Регионального центра спортивной подготовки» Дмитрий Миндиашвили, худрук «Государственного академического Малого театра России» Юрий Соломин  и оператор поста управления стана горячей прокатки публичного АО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александр Моторин.

Ранее Путин подписал указ о присвоении главе МИД России Сергею Лаврову звания Героя Труда.

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