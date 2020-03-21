Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда Российской Федерации

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении министру иностранных дел Сергею Лаврову звания Героя Труда Российской Федерации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — министру иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Кроме того, званием Героя Труда награждён Александр Островский за «особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Островский занимает пост генерального директора «СГМ-Мост».

Ранее Сергей Лавров рассказал, как началась его карьера дипломата в посольстве СССР на Шри-Ланке, где он проработал с 1972 по 1976 год.

21 марта Лавров отмечает 70-летие. Внешнеполитическое ведомство он возглавляет уже более 16 лет.