Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда Российской Федерации

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении министру иностранных дел Сергею Лаврову звания Героя Труда Российской Федерации.
Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда Российской Федерации
  • РИА Новости

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — министру иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Кроме того, званием Героя Труда награждён Александр Островский за «особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Островский занимает пост генерального директора «СГМ-Мост».

Ранее Сергей Лавров рассказал, как началась его карьера дипломата в посольстве СССР на Шри-Ланке, где он проработал с 1972 по 1976 год.

21 марта Лавров отмечает 70-летие. Внешнеполитическое ведомство он возглавляет уже более 16 лет.

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