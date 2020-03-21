Лавров рассказал о начале своей карьеры дипломата

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», как началась его карьера дипломата в посольстве СССР на Шри-Ланке, где он проработал с 1972 по 1976 год.

«Конечно, воспоминания сохранились прежде всего о старом здании (посольства. — RT), потому что я там провёл четыре года. Я был помощником посла Советского Союза Рафика Нишановича Нишанова. Дай Бог ему здоровья», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, во время несения дипломатической службы в Шри-Ланке сотрудники дипмиссии каждые выходные собирались в клубе при посольстве, а также играли в спортивные игры.

Ещё одной традицией дипломатов являлся совместный просмотр «хороших советских фильмов».

«В современных условиях в посольствах редко организовывают общие просмотры кинофильмов», — отметил Лавров.

21 марта Лавров отмечает 70-летие. Внешнеполитическое ведомство он возглавляет уже более 16 лет.