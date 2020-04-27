В России 37 населённых пунктов отрезаны паводком

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В России к настоящему времени 37 населённых пунктов остаются отрезанными паводками. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
В России 37 населённых пунктов отрезаны паводком
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«37 населённых пунктов остаются отрезанными (паводком), ведомством организована работа лодочных переправ», — цитирует РИА Новости представителя МЧС.

В спасательном ведомстве добавили, что в зонах подтопления 30 низководных мостов, 14 участков автомобильных дорог, три жилых дома и 69 приусадебных участков.

Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросу ситуации с паводками и пожарами на территории страны. 

Президент поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям.

Также он заявил о необходимости ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах.

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