В России 37 населённых пунктов отрезаны паводком

В России к настоящему времени 37 населённых пунктов остаются отрезанными паводками. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«37 населённых пунктов остаются отрезанными (паводком), ведомством организована работа лодочных переправ», — цитирует РИА Новости представителя МЧС.

В спасательном ведомстве добавили, что в зонах подтопления 30 низководных мостов, 14 участков автомобильных дорог, три жилых дома и 69 приусадебных участков.

Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросу ситуации с паводками и пожарами на территории страны.

Президент поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям.

Также он заявил о необходимости ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах.