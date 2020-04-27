В России 37 населённых пунктов отрезаны паводком
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- РИА Новости
«37 населённых пунктов остаются отрезанными (паводком), ведомством организована работа лодочных переправ», — цитирует РИА Новости представителя МЧС.
В спасательном ведомстве добавили, что в зонах подтопления 30 низководных мостов, 14 участков автомобильных дорог, три жилых дома и 69 приусадебных участков.
Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросу ситуации с паводками и пожарами на территории страны.
Президент поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям.
Также он заявил о необходимости ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах.