Путин поручил ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах
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- РИА Новости
Президент отметил, что «решение согласовано, а результата нет».
«И не потому, что денег нет, деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно не поступают, всё завязло в каких-то процедурах», — заявил Путин.
Он отметил, что в Амурской области дороги, которые были размыты прошлогодним паводком, в связи с бюрократическими проволочками не восстановлены до сих пор, из-за этого местные жители «вынуждены ездить по колдобинам».
«Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймёте, что нужно действовать побыстрее», — посоветовал он чиновникам.
RT вёл прямую трансляцию совещания.