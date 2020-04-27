Путин поручил ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами поручил ускорить ремонт дорог в регионах, которые пострадали от паводков.

Президент отметил, что «решение согласовано, а результата нет».

«И не потому, что денег нет, деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно не поступают, всё завязло в каких-то процедурах», — заявил Путин.

Он отметил, что в Амурской области дороги, которые были размыты прошлогодним паводком, в связи с бюрократическими проволочками не восстановлены до сих пор, из-за этого местные жители «вынуждены ездить по колдобинам».

«Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймёте, что нужно действовать побыстрее», — посоветовал он чиновникам.

RT вёл прямую трансляцию совещания.