Путин поручил ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами поручил ускорить ремонт дорог в регионах, которые пострадали от паводков.
Путин поручил ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Президент отметил, что «решение согласовано, а результата нет». 

«И не потому, что денег нет, деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно не поступают, всё завязло в каких-то процедурах», — заявил Путин. 

Он отметил, что в Амурской области дороги, которые были размыты прошлогодним паводком, в связи с бюрократическими проволочками не восстановлены до сих пор, из-за этого местные жители «вынуждены ездить по колдобинам».

«Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймёте, что нужно действовать побыстрее», — посоветовал он чиновникам.

RT вёл прямую трансляцию совещания.

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