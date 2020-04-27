СК возбудил новые уголовные дела в отношении экс-главы Кирова

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, находящегося под домашним арестом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Кировской области по материалам УФСБ России по Кировской области в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова возбуждены уголовные дела... (мошенничество в особо крупном размере)... (организация растраты денежных средств)», — говорится в пресс-релизе регионального главка СК.

По версии следствия, в 2007—2015 годах Быков и глава ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонид Яфаркин по предварительному сговору незаконно приобрели право на земельный участок в Кирове, при этом необоснованно снизив его кадастровую стоимость с 51 млн рублей до 1,8 млн рублей.

Затем, в 2014 году, Быков обеспечил получение заводом разрешения на строительство спорткомплекса, а в 2015-м организовал заключение между заводом и администрацией города Кирова договора купли-продажи части земельного участка по цене более 338 тыс. рублей. Позднее полученный участок был реализован по частям более чем за 126 млн рублей при его реальной рыночной стоимости не менее 165 млн рублей.

Кроме того, в 2010—2018 годах Быков с использованием своего служебного положения незаконно присвоил денежные средства МО «Город Киров» и ООО «Электронный проездной» на сумму не менее 34 млн рублей.

В конце ноября 2019 года Быкова задержали в рамках уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

Позднее его отправили под домашний арест.