Власти Москвы назвали причину аннулирования ряда пропусков
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- РИА Новости
«Сообщения об аннулировании цифровых пропусков для работающих не являются сбоем», — цитирует ведомство РИА Новости.
В сообщении говорится, что данные, которые были указаны при оформлении пропусков, обязательно проверяются, в том числе в налоговой службе.
В случае некорректного указания ИНН пропуск аннулируется.
Также пропуск аннулируется, если не подтверждается информация, что человек работает в указанной им организации.
СМИ ранее сообщили, что в Москве якобы произошёл сбой в системе цифровых пропусков, поскольку ряд журналистов и бизнесменов получили сообщения об аннулировании их пропусков.
Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что в столице в апреле задержали 130 водителей, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса.