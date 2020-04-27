Власти Москвы назвали причину аннулирования ряда пропусков

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Департамент информационных технологий Москвы сообщил, что в столице был аннулирован ряд цифровых пропусков, поскольку они не прошли проверку.
Власти Москвы назвали причину аннулирования ряда пропусков
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Сообщения об аннулировании цифровых пропусков для работающих не являются сбоем», — цитирует ведомство РИА Новости.

В сообщении говорится, что данные, которые были указаны при оформлении пропусков, обязательно проверяются, в том числе в налоговой службе. 

В случае некорректного указания ИНН пропуск аннулируется.

Также пропуск аннулируется, если не подтверждается информация, что человек работает в указанной им организации.

СМИ ранее сообщили, что в Москве якобы произошёл сбой в системе цифровых пропусков, поскольку ряд журналистов и бизнесменов получили сообщения об аннулировании их пропусков. 

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что в столице в апреле задержали 130 водителей, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса.

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