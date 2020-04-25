В Москве в апреле задержали 130 находившихся на карантине водителей

Сотрудники ГИБДД Москвы задержали в апреле 130 водителей, которые находились на карантине из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«Сотрудниками ГИБДД осуществляется круглосуточный контроль над передвижением водителей транспортных средств, которым, согласно предписаниям Роспотребнадзора, необходимо соблюдать обязательный карантин. В апреле текущего года задержаны более 130 водителей такой категории», — сообщили в ведомстве.

Также в МВД рассказали, что «с момента введения ограничений автоинспекторами проверено почти 20 тыс. единиц транспорта на наличие цифровых пропусков как у водителей, так и их пассажиров».

«На сегодняшний день лишь 4,5% водителей и 0,3% пассажиров от общего количества проверенных транспортных средств находились без соответствующих пропусков», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что у водителей и пассажиров в Московской области начали проверять цифровые пропуска с помощью специального приложения на планшетах и смартфонах. Как информировал телеканал «360», сотрудники ГИБДД используют программу «COVID сканер». На данный момент опция доступна только в Подмосковье, но вскоре заработает и со столичными пропусками.