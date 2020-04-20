В ГИБДД рассказали о ходе проверки пропусков на въезде в Москву

Сотрудники ГИБДД рассказали, что проверка специальных пропусков на въезде в Москву проходит в штатном режиме.

Как передаёт РИА Новости, на стационарном посту ГИБДД около пресечения МКАД и Калужского шоссе продолжается проверка цифровых пропусков у водителей и пассажиров.

«Проверка идёт в штатном режиме. Пробок нет. Автомобили проверяются выборочно. У некоторых пропусков нет, тогда оформляются протоколы», — рассказали сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что у водителей и пассажиров в Московской области начали проверять цифровые пропуска с помощью специального приложения на планшетах и смартфонах. Как информировал телеканал «360», сотрудники ГИБДД используют программу «COVID сканер». На данный момент опция доступна только в Подмосковье, но вскоре заработает и со столичными пропусками.