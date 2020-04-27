В Вологодской области вводят пропуска для въезда в регион
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- РИА Новости
«Мы приняли решение о введении электронных пропусков на въезд лиц, у которых отсутствует временная или постоянная регистрация на территории области», — цитирует его ТАСС.
Кувшинников уточнял, что речь идёт о въезде в Вологодскую область, а не о перемещении внутри области.
По его словам, 28 апреля будет принято постановление правительства области о порядке оформления пропуска.
Ранее томский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ввёл ограничения на въезд и выезд из области.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявлял, что в Кузбассе с 5 мая начнут постепенно вводить цифровые пропуска.