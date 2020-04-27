В Вологодской области вводят пропуска для въезда в регион

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о введении системы электронных пропусков для въезда в регион из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Вологодской области вводят пропуска для въезда в регион
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Мы приняли решение о введении электронных пропусков на въезд лиц, у которых отсутствует временная или постоянная регистрация на территории области», — цитирует его ТАСС.

Кувшинников уточнял, что речь идёт о въезде в Вологодскую область, а не о перемещении внутри области.

По его словам, 28 апреля будет принято постановление правительства области о порядке оформления пропуска.

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