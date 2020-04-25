В Кузбассе с 5 мая начнут вводить электронные пропуска
- РИА Новости
Он сообщил, что «правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции».
«Она будет вводиться поэтапно с 5 мая», — цитирует РИА Новости Цивилёва.
Также губернатор сообщил, что было принято решение продлить режим повышенной готовности в регионе до 4 мая включительно и «ввести дополнительные меры».
Согласно данным на 25 апреля, в Кемеровской области выявлено 103 случая заболевания COVID-19.
Ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения COVID-19 в 83 регионах.