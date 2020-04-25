В Кузбассе с 5 мая начнут вводить электронные пропуска

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что в регионе с 5 мая начнут поэтапно вводить систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.

Он сообщил, что «правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции».

«Она будет вводиться поэтапно с 5 мая», — цитирует РИА Новости Цивилёва.

Также губернатор сообщил, что было принято решение продлить режим повышенной готовности в регионе до 4 мая включительно и «ввести дополнительные меры».

Согласно данным на 25 апреля, в Кемеровской области выявлено 103 случая заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения COVID-19 в 83 регионах.