В Кузбассе с 5 мая начнут вводить электронные пропуска

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что в регионе с 5 мая начнут поэтапно вводить систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
В Кузбассе с 5 мая начнут вводить электронные пропуска
  • РИА Новости

Он сообщил, что «правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции».

«Она будет вводиться поэтапно с 5 мая», — цитирует РИА Новости Цивилёва.

Также губернатор сообщил, что было принято решение продлить режим повышенной готовности в регионе до 4 мая включительно и «ввести дополнительные меры».

Согласно данным на 25 апреля, в Кемеровской области выявлено 103 случая заболевания COVID-19. 

Ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения COVID-19 в 83 регионах. 

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