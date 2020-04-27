МО начало строительство медцентра для лечения коронавируса в Воронеже

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Военнослужащие Минобороны России приступили к строительству в Воронеже многофункционального медицинского центра для лечения заражённых коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе ведомства.
МО начало строительство медцентра для лечения коронавируса в Воронеже
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Медцентр в Воронеже будет построен по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализовывается в Хабаровске и подмосковном Подольске в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны», — приводит сообщение ТАСС.

В работах задействованы 60 человек и более 40 единиц автомобильной и специальной техники.

«Для выполнения отдельных видов работ военнослужащие железнодорожного батальона механизации Западного военного округа совершили 600-километровый марш из Подмосковья в Воронеж», — отметили в Минобороны.

Ранее Министерство обороны России завершило строительство двух многофункциональных медицинских центров в подмосковном Одинцове для борьбы с коронавирусом.

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