МО начало строительство медцентра для лечения коронавируса в Воронеже

Военнослужащие Минобороны России приступили к строительству в Воронеже многофункционального медицинского центра для лечения заражённых коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Медцентр в Воронеже будет построен по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализовывается в Хабаровске и подмосковном Подольске в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны», — приводит сообщение ТАСС.

В работах задействованы 60 человек и более 40 единиц автомобильной и специальной техники.

«Для выполнения отдельных видов работ военнослужащие железнодорожного батальона механизации Западного военного округа совершили 600-километровый марш из Подмосковья в Воронеж», — отметили в Минобороны.

Ранее Министерство обороны России завершило строительство двух многофункциональных медицинских центров в подмосковном Одинцове для борьбы с коронавирусом.