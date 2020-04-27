В Пермском крае 1 мая запретят продажу алкоголя

В Пермском крае 1 мая будет запрещена продажа алкоголя.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Перми, нарушение запрета повлечёт за собой административное наказание.

«1 мая на территории Пермского края, в том числе и города Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства Пермского края от 10 октября 2011 года №755-п (в редакции от 10.11.2017)», — отметили в пресс-службе мэрии.

Нарушителям грозят штрафы: от 3 тыс. до 4 тыс. рублей — должностным лицам, от 30 тыс. до 40 тыс. рублей — юридическим лицам.

Как отмечает properm.ru, во все остальные дни продолжает действовать режим продажи алкоголя с 11:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что в Курганской области приостановят продажу алкоголя с 30 апреля по 10 мая.