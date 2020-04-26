В Курганской области приостановят продажу алкоголя с 30 апреля по 10 мая

В Курганской области приняли решение приостановить продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что в этот период будет запрещена продажа любых спиртосодержащих напитков.

Также на этот период вводится запрет на продажу горючих веществ и средств для разведения огня.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии дополнительных ограничений на продажу алкоголя, которые действовали в регионе с 1 апреля.