В Курганской области приостановят продажу алкоголя с 30 апреля по 10 мая

Короткая ссылка
В Курганской области приняли решение приостановить продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
В Курганской области приостановят продажу алкоголя с 30 апреля по 10 мая
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что в этот период будет запрещена продажа любых спиртосодержащих напитков.

Также на этот период вводится запрет на продажу горючих веществ и средств для разведения огня.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии дополнительных ограничений на продажу алкоголя, которые действовали в регионе с 1 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить