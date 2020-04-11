В Башкирии сняли дополнительные ограничения на продажу алкоголя

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии дополнительных ограничений на продажу алкоголя, которые действовали в регионе с 1 апреля.
В Башкирии сняли дополнительные ограничения на продажу алкоголя
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии.

В пресс-службе пояснили, что розничная продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания, будет организована в соответствии с законом республики «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан». Так с 13 апреля продажа алкоголя будет разрешена с 10:00 до 22:00.

Ранее власти Забайкальского края приняли решение запретить продажу алкоголя в регионе на время действия режима самоизоляции, введённого в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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