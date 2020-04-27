В Курганской области рассказали о подготовке новых больниц для пациентов с COVID-19

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В медицинских учреждениях Курганской области готовы открыть новые места для пациентов с коронавирусом, заявил губернатор Вадим Шумков на совещании у полпреда президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
В Курганской области рассказали о подготовке новых больниц для пациентов с COVID-19
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В случае увеличения количества больных COVID-19 мы проработали дополнительное разворачивание коек в пяти центральных районных больницах. По географии это северо-запад, юго-запад и восток», — сказал глава региона.

Дополнительные места предусмотрены в таких городах, как Далматово, Щучье, Петухово, Макушино и Катайск.

Также идут работы по оборудованию дополнительных 80 коек в областной клинической больнице.

Предварительно согласовано разворачивание ещё 80 мест на базе одного из блоков федерального центра Илизарова в Кургане.

«Вышеуказанные мероприятия позволят организовать в случае необходимости 648 оборудованных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией», — отметил Шумков.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.

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