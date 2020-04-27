В Курганской области рассказали о подготовке новых больниц для пациентов с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В случае увеличения количества больных COVID-19 мы проработали дополнительное разворачивание коек в пяти центральных районных больницах. По географии это северо-запад, юго-запад и восток», — сказал глава региона.
Дополнительные места предусмотрены в таких городах, как Далматово, Щучье, Петухово, Макушино и Катайск.
Также идут работы по оборудованию дополнительных 80 коек в областной клинической больнице.
Предварительно согласовано разворачивание ещё 80 мест на базе одного из блоков федерального центра Илизарова в Кургане.
«Вышеуказанные мероприятия позволят организовать в случае необходимости 648 оборудованных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией», — отметил Шумков.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.