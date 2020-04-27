Кинолог оценил предложение привлекать к ответственности хозяев лающих по ночам собак

Кинолог Александр Малиновский прокомментировал предложение привлекать к ответственности хозяев лающих по ночам собак.

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что инициатива позволит защитить интересы не только жильцов, но и животных.

«Просто так собака лаять не будет. И если хозяин дома, он всегда может собаку успокоить. Лай собаки может быть кратковременным, когда кто-то пришёл, например позвонили в дверь, а если она лает постоянно и долго, то здесь что-то не в порядке», — пояснил он.

По его словам, нужно разбираться, почему собака лает — например, её могли не выгулять. Как считает эксперт, если такие случаи регулярны, то владельца нужно штрафовать.

Если же у животного слабая нервная система, то его можно поддержать медикаментозно, считает Малиновский.

«Такое часто случается, когда питомца берут из приюта, не разобравшись, что это за собака, но это редкие случаи», — сказал он.

Кинолог также отметил, что если собака получает нужную физическую нагрузку во время прогулки, то дома она отдыхает и не беспокоит.

«Очень важно понимать, кто вырастет из щенка, следует выбирать породу, которая вам подходит», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время.

Адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.