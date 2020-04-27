В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с иногородними рабочими

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал работодателям, как будет организован допуск на территорию региона иногородних рабочих.

Об этом сообщает портал «Время Н».

Комментируя ситуацию с приездом рабочих из других регионов, губернатор отметил, что работодатель несёт ответственность за сотрудников, которым выдаётся пропуск.

«Дав пропуск, вы несёте за них ответственность. Проверьте их на вирус. Сутки не давайте контактировать. Потом — со всеми мерами предосторожности», — пояснил Никитин.

В соответствии с ограничительными мерами, начиная с этой недели в регион будут пропускать только имеющих прописку граждан или иногородних, получивших срочные рабочие пропуска.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что платформа для выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте России.