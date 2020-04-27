ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

Короткая ссылка
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.

«Граждане при этом будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счёт страховать риски, присущие ипотеке», — заявили в Банке России.

Концепцией предлагается, чтобы кредиторы за свой счёт осуществляли страхование. Отмечается, что банк не будет иметь права требовать от заёмщика уплаты или возмещения страховой премии или заключения другого договора страхования.

В ЦБ планируют провести обсуждение концепции с банковским и страховым сообществами в ближайшее время.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа будет действовать до 1 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить