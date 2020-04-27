ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.

«Граждане при этом будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счёт страховать риски, присущие ипотеке», — заявили в Банке России.

Концепцией предлагается, чтобы кредиторы за свой счёт осуществляли страхование. Отмечается, что банк не будет иметь права требовать от заёмщика уплаты или возмещения страховой премии или заключения другого договора страхования.

В ЦБ планируют провести обсуждение концепции с банковским и страховым сообществами в ближайшее время.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа будет действовать до 1 ноября.