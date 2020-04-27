В Москве обнаружили 862 нарушения на предприятиях за две недели

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На столичных предприятиях за две недели выявлено 862 нарушения, в том числе 599 фактов отсутствия социального дистанцирования. Об этом заявил вице-мэр по вопросам экономического развития и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве обнаружили 862 нарушения на предприятиях за две недели
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«За две недели проинспектировано почти 70 тысяч объектов недвижимости. Инспекторы выявили 862 нарушения, из которых 599 — в отсутствии социального дистанцирования», — цитирует его РИА Новости

Остальные 263 нарушения касались незаконного осуществления деятельности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19,

Ранее в Подмосковье прошли рейды по проверке цифровых пропусков и соблюдения социальной дистанции в общественном транспорте.

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