В Москве обнаружили 862 нарушения на предприятиях за две недели

На столичных предприятиях за две недели выявлено 862 нарушения, в том числе 599 фактов отсутствия социального дистанцирования. Об этом заявил вице-мэр по вопросам экономического развития и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За две недели проинспектировано почти 70 тысяч объектов недвижимости. Инспекторы выявили 862 нарушения, из которых 599 — в отсутствии социального дистанцирования», — цитирует его РИА Новости.

Остальные 263 нарушения касались незаконного осуществления деятельности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19,

Ранее в Подмосковье прошли рейды по проверке цифровых пропусков и соблюдения социальной дистанции в общественном транспорте.