В Москве обнаружили 862 нарушения на предприятиях за две недели
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- РИА Новости
«За две недели проинспектировано почти 70 тысяч объектов недвижимости. Инспекторы выявили 862 нарушения, из которых 599 — в отсутствии социального дистанцирования», — цитирует его РИА Новости.
Остальные 263 нарушения касались незаконного осуществления деятельности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19,
Ранее в Подмосковье прошли рейды по проверке цифровых пропусков и соблюдения социальной дистанции в общественном транспорте.