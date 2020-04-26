В Подмосковье прошли рейды по проверке общественного транспорта

В Московской области в общественном транспорте проверяют пропуска для проезда, а также соблюдение социальной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В общественном транспорте и на остановках в Московской области проверяют соблюдение социальной дистанции и наличие пропуска для проезда», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что соблюдение правил «контролирует административно-пассажирская инспекция Подмосковья совместно с Росгвардией».

25 апреля рейды были проведены в 16 муниципалитетах.

В ведомстве сообщили, что «проверено более 450 пассажиров на наличие пропуска и соблюдение дистанции в транспорте».

«У всех пассажиров были пропуска и прикреплённые к ним карты «Стрелка» и соцкарты, семь водителей и перевозчиков привлекли к административной ответственности за отсутствие масок», — говорится в сообщении.

Также на 11 остановках в Чехове, Кубинке, Железнодорожном и Красногорске юридические лица привлечены к ответственности за отсутствие соцразметки.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Егоров оценил в беседе с Inforeactor инициативу введения штрафов за нарушение дистанции в транспорте.