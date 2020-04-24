В Петербурге оценили идею ввести штрафы за нарушение дистанции в транспорте

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Егоров оценил инициативу введения штрафов за нарушение дистанции в транспорте.
В Петербурге оценили идею ввести штрафы за нарушение дистанции в транспорте
  • РИА Новости

«В первую очередь всё должно быть полезно, целесообразно и разумно. Я считаю, что в общественном транспорте не всегда возможно соблюдать социальную дистанцию», — отметил депутат в беседе с Inforeactor.

По его словам, социальная дистанция должна быть прежде всего определена для тех мест, где это возможно: магазины, почта и другие учреждения. 

Депутат также добавил, что принятых мер на сегодняшний день достаточно для обеспечения безопасности граждан.

Ранее вирусолог, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU рассказал, когда в стране может наступить пик заболеваемости COVID-19.

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