В Подмосковье жители получили около 10 млн цифровых пропусков

Короткая ссылка
Жители Московской области оформили около 10 млн цифровых пропусков для передвижения на транспорте в условиях режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
В Подмосковье жители получили около 10 млн цифровых пропусков
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, информационных технологий и связи. 

«Физические лица оформили 9 977 739 пропусков», — цитирует сообщение ТАСС.

В том числе почти 8,6 млн пропусков было оформлено с помощью мобильного приложения «Стопкоронавирус», ещё более 1 млн — через форму на сайте госуслуг.

Ранее в Подмосковье прошли рейды по проверке общественного транспорта. В рамках рейдов были проверены цифровые пропуска и соблюдение социальной дистанции.

Телеканал «360» сообщал, что 23 апреля в Московской области выявили 184 нарушителя режима самоизоляции за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить