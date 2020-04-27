В Подмосковье жители получили около 10 млн цифровых пропусков
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- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, информационных технологий и связи.
«Физические лица оформили 9 977 739 пропусков», — цитирует сообщение ТАСС.
В том числе почти 8,6 млн пропусков было оформлено с помощью мобильного приложения «Стопкоронавирус», ещё более 1 млн — через форму на сайте госуслуг.
Ранее в Подмосковье прошли рейды по проверке общественного транспорта. В рамках рейдов были проверены цифровые пропуска и соблюдение социальной дистанции.
Телеканал «360» сообщал, что 23 апреля в Московской области выявили 184 нарушителя режима самоизоляции за сутки.