В Подмосковье жители получили около 10 млн цифровых пропусков

Жители Московской области оформили около 10 млн цифровых пропусков для передвижения на транспорте в условиях режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.

Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, информационных технологий и связи.

«Физические лица оформили 9 977 739 пропусков», — цитирует сообщение ТАСС.

В том числе почти 8,6 млн пропусков было оформлено с помощью мобильного приложения «Стопкоронавирус», ещё более 1 млн — через форму на сайте госуслуг.

Ранее в Подмосковье прошли рейды по проверке общественного транспорта. В рамках рейдов были проверены цифровые пропуска и соблюдение социальной дистанции.

Телеканал «360» сообщал, что 23 апреля в Московской области выявили 184 нарушителя режима самоизоляции за сутки.