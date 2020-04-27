В России выделят 2 млрд рублей на препараты от редких заболеваний

Из федерального бюджета выделят дополнительно 2 млрд рублей на препараты для людей с редкими заболеваниями. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.

По его словам, с 1 января 2020 года в список больных, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, добавлены люди ещё с двумя редкими заболеваниями.

Мишустин сообщил, что речь идёт о людях с дефицитом факторов свёртывания крови и апластической анемией.

«На закупку нужных им препаратов мы предусмотрели в федеральном бюджете дополнительно 2 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова премьера.

Ранее кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат «Онкаспар» для детей с тяжёлой патологией.

Телеканал «360» также передавал, что в Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году.