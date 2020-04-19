Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«В целях оказания медицинской помощи ограниченному контингенту детей с особо тяжёлой патологией выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 273 520 тыс. рублей», — говорится в документе.
Средства будут направлены на возмещение затрат Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку данного препарата в Россию в объёме 1500 упаковок.
Минздраву при этом поручено не позднее пяти рабочих дней со дня получения от предприятия соответствующего заявления обеспечить выдачу разрешения на ввоз лекарственного препарата.
В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила ввоза и выдачи лекарств, не зарегистрированных в стране.
Телеканал «360» также передавал, что в Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году.