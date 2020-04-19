Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией

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Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата «Пэгаспаргаз» (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.
Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«В целях оказания медицинской помощи ограниченному контингенту детей с особо тяжёлой патологией выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 273 520 тыс. рублей», — говорится в документе.

Средства будут направлены на возмещение затрат Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку данного препарата в Россию в объёме 1500 упаковок.

Минздраву при этом поручено не позднее пяти рабочих дней со дня получения от предприятия соответствующего заявления обеспечить выдачу разрешения на ввоз лекарственного препарата.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила ввоза и выдачи лекарств, не зарегистрированных в стране.

Телеканал «360» также передавал, что в Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году.

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